كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - وصول محمد رمضان لحفل افتتاح مهرجان «القاهرة السينمائي» مع نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، صورة جديدة لها رفقة الفنان محمد رمضان، من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيدورته الـ40، بدار الأوبرا.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية.

واستعدت الأوبرا لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه، أمام المسرح الكبير، لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.