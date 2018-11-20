كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - جمعة: الجماعات الإرهابية تنتقى الأحاديث النبوية يما يخدم مصالحها

معتز عوض

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأحكام الواردة في الأحاديث النبوية المبنية على العادة تتغير بتغير الأحداث، معقبًا: "لو كان النبي بيننا لغير نص الأحاديث".

وتابع وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أنه لا يمكن تغير نص الأحاديث النبوية، ولكن العمل بها قد يتغير بسبب اختلاف الزمان والمكان، لافتًا إلى أن أحاديث الرسول كانت في زمن يختلف عما نعيشه الآن، وعلينا أن نأخذ منها ما يناسب عصرنا فقط.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية تعمل على انتقاء الأحاديث النبوية يما يخدم مصالحها، والدين براء عما يقولون به من مخالفة السنة النبوية المشرفة.