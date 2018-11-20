كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - الغائبين تضرب حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالرغم من الحضور الكبير للفنانين فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، غاب عن الحضور عدد كبير من الفنانين أيضا من أبرزهم الزعيم عادل إمام، وأحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، وهند صبرى، وأحمد حلمى، ومنى زكى، وغادة عبدالرازق، وياسمين صبري، وكريم عبدالعزيز.

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعرض حصريًا على قناة دي إم سي، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.