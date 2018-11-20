كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - التضامن: مشاركة "والي" في مهرجان القاهرة السينمائي رسالة لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع

معتز عوض

قال محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن مشاركة وزيرة التضامن غادة والي في مهرجان القاهرة السينمائي رسالة لـ دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، لافتًا إلى أنها اصطحبت أحد الشباب من ذوي الإعاقة على السجادة الحمراء اليوم اثناء حضورها افتتاح المهرجان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»،: "برنامج أطفال بلا مأوى نجح في العديد من مهامه وأعاد الكثير من أطفال الشوارع لأسرهم، وتم إيداع بعضهم في دور رعايا الوزارة، والوطن يحمي أبنائه، وتصحح أي أخطاء قد تواجه الأطفال".