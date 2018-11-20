كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - ماجد الكدوانى يغني علي خشبة مسرح مهرجان القاهرة



اختار المنتج محمد حفظى الفنان ماجد الكدوانى لتقديم الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى. وفى بداية الحفل ظهر الفنان سمير صبرى والذى قدم معظم دورات مهرجان القاهرة السينمائى وسلم الراية لماجد الكدوانى لتقديم الدورة الأربعين. كما غنى ماجد الكدوانى وسمير صبرى أغنية "سكر حلوة الدنيا سكر" فى حفل الافتتاح. وقال الكدوانى خلال حفل الافتتاح أنه شرف كبير له تقديم مهرجان القاهرة السينمائى وأضاف أنه شرف لا يستحقه. يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني

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