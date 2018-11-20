كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 09:53 مساءً - شريف منير يعزف على الدرامز بمهرجان القاهرة

فاجأ الفنان شريف منير الحضور فى حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائى بعزفه على آلة الدرامز ثم تحدث منير عن مهرجان القاهرة والسينما فى مصر.

كما داعب شريف منير ضيوف المهرجان وقال إنه لم يقدم شيئا جديدا منذ عامين، وأشار نحو الفنانة الهام شاهين وقال:" زيك بالضبط".

وأشاد شريف منير بالفنان ماجد الكدوانى وبالأعمال الفنية التي يقدمها، وأخطا شريف منير أكثر من مرة فى اسم ماجد الكدوانى وناداه بـ ماجد المصري.

كما مازح الفنان شريف منير الحاضرين في حفل افتتاح الدورة ال٤٠ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأنه لم يتلق عروضا تلفزيونية منذ فترة طويلة قائلا:" هما 15 مسلسل اللي عملتهم الموسم ده".

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم ، وسيعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.