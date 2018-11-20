في دورته الـ40.. 4 وزيرات مصريات بمهرجان القاهرة السينمائي

شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40، حضور 4 وزيرات مصريات، بينهن وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد.

كما لفتت غادة والي، وزيرة التضامن الأنظار حولها، بعدما دخلت على السجادة الحمراء، برفقة شاب، من متحدي الإعاقة.

كما تألقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال المهرجان مرتدية ثوبا أسودا، ذا تطريزات عربية ملونة، كما ألقت كلمة خلال الافتتاح، تحث على أهمية الفن والسينما للتقدم.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

​