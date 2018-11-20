عقب ظهورها بمهرجان القاهرة السينمائي.. من هي المذيعة آية الغرياني

تألقت المذيعة الشابة آية الغرياني، مقدمة برنامج "8 الصبح"، عبر شاشة "dmc" خلال تقديمها بهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعون، بدار الأوبرا المصرية.

وتألقت "الغرياني" بفستان قطيفة باللون العنابي، بتصميم "الأوف شولدر" مع تسريحة شعر قصيرة مموجة، ومكياج ترابي هادئ.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن الغرياني:

درست بكلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية

استكملت العام الأخير من دراستها بالسربون في فرنسا

عملت كمذيعة نشرة بفضائية القاهرة والناس، خلال بدايتها الإعلامية

تم اختيارها لتقديم نشرات إخبارية بقناة "dmc" أولًا، إلى أن وقع الاختيار عليها للمشاركة في تقديم برنامج "8 الصبح".

بدأت بتقديم فقرات اللايف ستايل خلال البرنامج، قبل أن تنطلق لتقديم الفقرات الإخبارية الأخرى.

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