تألقت المذيعة الشابة آية الغرياني، مقدمة برنامج "8 الصبح"، عبر شاشة "dmc" خلال تقديمها بهرجان القاهرة السينمائي بدورته الأربعون، بدار الأوبرا المصرية.
وتألقت "الغرياني" بفستان قطيفة باللون العنابي، بتصميم "الأوف شولدر" مع تسريحة شعر قصيرة مموجة، ومكياج ترابي هادئ.
ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن الغرياني:
درست بكلية اللغات التطبيقية بالجامعة الفرنسية
استكملت العام الأخير من دراستها بالسربون في فرنسا
عملت كمذيعة نشرة بفضائية القاهرة والناس، خلال بدايتها الإعلامية
تم اختيارها لتقديم نشرات إخبارية بقناة "dmc" أولًا، إلى أن وقع الاختيار عليها للمشاركة في تقديم برنامج "8 الصبح".
بدأت بتقديم فقرات اللايف ستايل خلال البرنامج، قبل أن تنطلق لتقديم الفقرات الإخبارية الأخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهورها بمهرجان القاهرة السينمائي.. من هي المذيعة آية الغرياني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .