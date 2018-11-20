بالصور| فساتين مفتوحة ولامعة.. أبرز إطلالات الفنانات بـ"القاهرة السينمائي"

تألقت الفنانات على السجادة الحمراء، خلال فاعليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت أغلب الفنانات يرتدين فساتين مفتوحة من منطقتي الصدر، والأكتاف، كما اعتمدن البعض على الفساتين ذات فتحات هوليود، التي تبرز السيقان.

وبدت العديد منهن مرتيات الفساتين اللامعة، ذات التطريزات البارزة.

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص لاستقبال الفعاليات التي تستمر على مدار 9 أيام.

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