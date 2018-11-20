بالفيديو| فيفي عبده تتعثر على السجادة الحمراء.. والحضور: "على مهلك يا فوفا"

نشرت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يرصد لحظة دخول الراقصة فيفي عبده مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين.

وظهرت فيفي خلال المقطع، مرتدية فستان ستان باللون الذهبي، طويل وبأكمام واسعة، كما اعتمدت على الشعر الأسود المنسدل، ومكياج ناعم.

وأظهر المقطع "فيفي" وهي متعثرة على السجادة الحمراء، الأمر الذي دفع الحضور يصيحون "على مهلك يا فوفا" لالتقاط بعض الصور لها.

يذكر أن المهرجان بدأت فعالياته، منذ قليل، من داخل دار الأوبرا المصرية.

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