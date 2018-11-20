فيديو وصور| بـ"قبلة".. أحمد الفيشاوي وزوجته يخطفان الأنظار في المهرجانات

بدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ40، مساء اليوم، داخل دار الأوبرا المصرية، ورصدت عيون الكاميرات الفنان أحمد الفيشاوي، وهو يقبل رأس زوجته ندا الكامل، فور مرورهم على السجادة الحمراء، ليخطف الأنظار حوله.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يلفت بها "الفيشاوي" الأنظار حوله، بسبب تقبيله لزوجته في المهرجان، فقد سبقها العديد من المواقف، واللقطات، عقب إعلانه الزواج منها مؤخرًا.

- مهرجان الإسكندرية السينمائي

ظهرا الثنائي سويًا خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، والتقطت الكاميرات "الفيشاوي" وهو يحتضن زوجته على السجادة الحمراء، بعيدًا عن الحضور، وهو ينفعل على الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية، خلال محاولتهم لإجراء حوارات معهما، لينفعل قائلا: "ارجعوا كلكم ورا، مش هعمل حوار مع حد".

وكانت الأخيرة تألقت، اليوم، بفستان أسود شفاف، قصير مع شعر منسدل ومكياج صريح.

- حفل توزيع جوائز مهرجان السينما

وتألق الفنان أحمد الفيشاوي، في حفل توزيع جوائز مهرجان السينما العربية، مؤخرًا، بأوبرا جامعة مصر، بصحبة زوجته ندى الكامل، ليقبلها أمام عدسات المصورين على السجادة الحمراء.

وظهر الفيشاوي، مرتديًا بدلة رمادية اللون مع حذاء رياضي، وارتدت زوجته فستانًا طويلًا أسود اللون ذو فتحة جانبية طويلة.

- قبلات الجونة

وكان الظهور الأول لندى مع الفيشاوي خلال مهرجان سينمائي، وهو يقبلها أمام الحضور والجماهير، بشكل مُلفت أثار الانتباه والجدل حولهما، ليقيم فيما بعد الفيشاوي حفلًا صغيرًا بالجونة، احتفالًا بزواجهما.

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