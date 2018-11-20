بالصور| "يونسيف" تحتفل باليوم العالمي للطفل

حاولت منظمة يونيسيف العالمية المعنية بحقوق الطفل، تعميم ارتداء اللون الأزرق في كافة أنحاء العالم احتفالا باليوم العالمي للطفل، من أستراليا إلى الأرجنتين.

وشارك حساب المنظمة عبر "تويتر"، باللغة العربية بصور للأطفال، وهم يرتدون زيا يحمل اسم المنظمة باللون الأزرق، من مختلف دول العالم، وأعلنت عبر الحساب الرسمي، "بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أُعلن عن الممثلة ميلي بوبي براون التي رُشحت سابقاً لنيل جائزة إيمي، كآخر سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف. وتصبح الممثلة البالغة من العمر 14 سنة، أصغر سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف على الإطلاق".

وفي ذات السياق أعلنت "يونيسيف مصر" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعمها لكافة الأطفال ضد التنمر، وكتبت في المنشور، "في اليوم العالمي للطفل، بندعو كل الأطفال للتعبير عن رأيهم والوقوف ضد التنمر، وبنشجع كل الأمهات والآباء والمدرسين الوقوف جنب الأطفال وتشجيعهم. #أنا_ضد_التنمر #اليوم_العالمي_للطفل".

ويتزامن اليوم العالمي للطفل مع توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

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