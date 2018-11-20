"طعنها حتى الموت".. القبض على قاض سابق بتهمة قتل زوجته

تمكنت السلطات القضائية في ولاية أوهايو الأمريكية من القبض على قاض سابق قتل زوجته بعدما طعنها حتى الموت، وكان قد سبق القبض عليه بتهمة التعدي على زوجته بالضرب أمام أطفالها.
وحول تفاصيل الواقعة وصل المحققون إلى منزل السيدة عيشة فريزر، بعدما تلقت قوات الشرطة من الجيران بلاغًا يفيد بتعدى لينس ماسون، 51 عامًا، على زوجته بالضرب بسكين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حاول الزوج الهرب من موقع الجريمة في سيارة أودي رباعية الدفع، لكن سيارات الشرطة كانت له بالمرصاد واصطدم بإحداها، قبل أن يتم نقله هو وأحد الضباط إلى المستشفى.
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