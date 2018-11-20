حفل زفاف لطفل في العاشرة وطفلة في الثامنة يحدث ضجة واسعة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار حفل زفاف في رومانيا جدلًا كبيرًا وغضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان بطلاه طفل وطفلة لا يتجاوز عمرهما العاشرة.

ويظهر بالفيديو حفل الزفاف الذي أقيم في مدينة "كرايوفا"، المغني الروماني "اليكس من كاراكال" الذي كان يحيي الحفل في غرفة مليئة بالضيوف، بينما يمكن رؤية الطفلة (8 أعوام) محاطة بحشد من السيدات يسرعن بإضافة اللمسات الأخيرة على فستانها الوردي.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يمكن رؤية تهليل الضيوف وتصفيقهم مع الموسيقى فرحًا بالعروس الصغيرة، كما شوهد العريس البالغ من العمر 10 أعوام يرقص على أنغام "دي لا كاراكال"، الذي قال له: "اترك الألعاب جانبًا، لقد تزوجت من عروسك اليوم".

يجدر بالذكر أن أحد رواد الانترنت أشار إلى إن هذا الحدث عبارة عن احتفال طقسي يدعى "gypsy " والذي يتعاهد فيه الطفلان بأنهما سيتزوجان عندما يكبرا، ولكن هذا الطقس غير قانوني.

ولم تمر تلك الواقعة مرور الكرام، حيث أثارت غضب الكثير من رواد الانترنت، خاصة أنه على الرغم من منع زواج القاصرين واعتباره غير قانوني في رومانيا، إلا أنه لم يكن هناك أي تدخل أو رد فعل من المجتمع أو حتى السلطات بشأن الزفاف.