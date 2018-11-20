بفستان فضي مفتوح..إطلالة بوسي شلبي في مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها قبل انطلاق الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي. وظهرت "شلبي" مرتدية فستان سيلفر مكشوف، وله فتحة ساق طويلة، مع حذاء "سيلفر" مفتوح، ومكياج هادئ. ومن المُقرر أن ينطلق المهرجان اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف، ومن المُقرر أن يتم نقل فعاليات الحفل عبر شبكة قنوات "DMC". ​

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