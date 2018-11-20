بالصور- إطلالة بوسي شلبي تلفت الأنظار بمهرجان القاهرة.. وخبيرتا موضة تعلقان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

في اللحظات الأولى من بداية مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 40، منذ قليل، أطلّت مقدمة البرامج بوسي شلبي على الرد كاربت بفستان فضي بقصة "الوان شولدر" من الأعلى، وتصميم "الماري ميد" (عروسة البحر)، وجاء الفستان مطرزًا بقماش لامع، وشراشيب من أعلى الركبة إلى الأسفل.

من جانبها، علّقت مصممة الأزياء نيهال سمير، بقولها، إن إطلالة بوسي شلبي جاءت جريئة ومناسبة تمامًا لها، إذ أن هناك تناسق بين لون الفستان الفضي، ولون شعرها إضافة إلى لون وتصميم الكلاتش (حقيبة اليد الصغيرة).

وقالت، في تصريحات لمصراوي، بالرغم من أن الفستان يظهر جمال جسدها خاصة بعد أن فقدت بعض الوزن، إلا أنه كان يحتاج إلى أن يكون أضيق من منطقة الوسط، فهناك تجاعيد ظاهرة في الفستان من عند منطقة البطن بسبب وسعه، وكان يمكن تفادي ظهورها بتضيقه بعض الشيء.

وتتفق مصممة الأزياء أيتن العبد مع نيهال، إذ قالت إن إطلالة بوسي جاءت جيدة، فاللون الفضي مناسب تمامًا لبشرتها المائلة إلى السمار، وتعد الفساتين ذات اللمعة أحدث صيحات الموضة لهذا العام.

وتابعت: "الفستان جاء بقصة "الماري ميد"، وهو ما يناسب قوام بوسي الطويل"، إضافة إلى أن ارتداء مجوهرات بسيطة، والاكتفاء بالقرط (حلق) دون عقد، لأن الفستان مطرز ومشغول بالقماش اللامع.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسط حضور كبير من نجوم السينما المصرية والعربية. وسيعرض في حفل الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018.