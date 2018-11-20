بالصور- أجمل إطلالات نجمات حفل جوائز Governors Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوي-

بدت إطلالات النجمات لافتة في حفل توزيع جوائز Governors Awards الذي أقيم أمس الاثنين في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث تألقن بتصاميم أنيقة اختلطت فيها اللمسات العصرية والكلاسيكية.

وكانت أكثرها دراماتيكية إطلالة المغنية ليدي_جاجا، وبحسب موقع "العربية"، نستعرض لكم فيما يلي مجموعة من الأزياء التي اختارتها النجمات في الحفل، لتستوح منها السيدات والفتيات أفكارًا للمناسبات المقبلة.

واختارت ليدي جاجا فستانها الأسود العاري الكتفين من توقيع Valentino. وقد تميز بقصاته الواسعة وكُميه المنفوخين، ونسقته مع مكياج أسود دخاني ومجوهرات ماسية رقيقة.

وتألقت النجمة نيكول كيدمان بفستان لامع رومانسي، وبكمين شكل بتلات الأزهار حمل توقيع Rodarte، ولكن خيارها لتسريحتها وأكسسواراتها لم يكن موفقًا مما أضفى بعض الضعف على إطلالتها.

تألقت النجمة هيلاري سوانك بفستان باللون الذهبي عاري الكتفين من Armani Prive نسقته مع حقيبة صفيرة باللوني الأسود والذهبي.

بدت النجمة ليلي كولنز ساحرة بتصميم حمل توقيع Georges Chakra، وقد تميز ثوبها بالجيب البراقة المنسدلة وجزئه العلوي العاري الكتفين أما تسريحتها فكانت متميزة ومتناسقة مع إطلالتها.

اختارت إيما ستون إطلالة سوداء كلاسيكية تزينت بلمسات ذهبية عصرية. حمل فستانها توقيع Louis Vuitton وقد نسقته مع مجوهرات ناعمة ولكنها لم توفّق باختيار تسريحتها وماكياجها.

-اعتمدت النجمة جيما تشاين فستانًا بكتف واحد من Stella McCartney تميز بلونه الأزرق وبتصميمه البسيط والمبتكر.

تألقت النجمة فيليستي جونز بفستان أبيض ضيق تميز بقصته المبتكرة وحمل توقيع دار Miu Miu.

بدت النجمة كاري ماليجن في منتهى الأناقة بفستان براق اختلطت فيه أناقة الأسود والفضي من توقيع دار الأزياء الإيطالية Dolce&Gabbana.

اختارت كيكي لاين فستانًا ذات طابع أميري تميز بلونه الزهري اللافت وتصميمه المبتكر الذي حمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.

اختارت النجمة آمي آدامز إطلالة وردية لافتة حملت توقيع دار Schiaparelli تألفت من فستان طويل باللون الزهري الفاتح تزين بحزام تناسق بلونه مع حقيبة اليد المخملية التي حملتها.