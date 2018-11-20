كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - البابا تواضروس يترأس جلسة "التكنولوجيا والإتصالات والقنوات الفضائية"

رأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، الجلسة السادسة من جلسات سيمينار المجمع المقدس والذى يضم 97 أسقفا من أباء المجمع المقدس ويقام بمركز "لوجوس" بوادى النطرو، وحملت عنوان "التكنولوجيا والاتصالات والقنوات الفضائية".

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له، إن الجلسة شهدت مناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها، الكنيسة والتكنولوجيا، والتكنولوجيا واستخدامها في الخدمة، والكنيسة والقنوات الفضائية، والكنيسة وبرامج الكومبيوتر، وأفكار متطورة لتطوير أداء التكنولوجيا في الخدمة.

ومن المقرر أن يستمر السيمنار السادس هذا العام حتى غد الأربعاء ويتناول خمسة محاور هي الإيمان الأرثوذكسي وتحديات القرن الـ ٢١، والهوية القبطية، وخدمة الشباب، والعلاقات المسكونية، والتكنولوجيا والاتصالات، ويشارك فيه ٩٧ من الآباء المطارنة والأساقفة إلى جانب وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد تمم أمس الأول بمشاركة أعضاء المجمع أمس، طقوس تدشين الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية في ذكرى اليوبيل الذهبي لافتتاحها.