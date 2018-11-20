كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - رئيس هيئة أركان الجيش الأردني يلتقي نظيره السعودي

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، محادثات في عمان مع نظيره السعودي، الفريق أول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي.

وأوضح المكتب الإعلامي للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن فريحات استقبل الرويلي صباح اليوم الثلاثاء في مطار ماركا العسكري وجرت لاحقا محادثات ثنائية بين الجانبين في مقر القيادة العامة للجيش الأردني بالعاصمة عمان.

وأوضح البيان أنه تم خلال المحادثات بحث "سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين الشقيقين".