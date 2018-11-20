كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 06:51 مساءً - حلبة مرسى ياس تقدم خدمات نقل متكاملة لجماهير سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا وان

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي 20 نوفمبر، 2018: مع تواصل استعدادات حلبة مرسى ياس لاستضافة 60 ألف شخص من 170 دولة قَدموا إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 لعام 2018، أكبر وأفضل حدث رياضي ترفيهي في المنطقة خلال عطلة الأسبوع، أطلق منظمو الحدث قائمة بأفضل الطرق للوصول إلى الحلبة وحولها.

وحرصاً على توفير خدمات نقل متكاملة وآمنة بهدف تسهيل وصول الجمهور من وإلى أماكن الفعاليات ومسار الحلبة وما حولها من مناطق ترفيهية وجزيرة ياس، سخرت حلبة مرسى ياس كافة إمكانياتها لتلبية احتياجات النقل الخاصة بجماهير سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بدءًا من حافلات النقل وعربات الجولف وانتهاءً إلى خدمة التكسي "كريم".

التنقل للعملاء من أصحاب الهمم:

توفر حلبة مرسى ياس لأصحاب الهمم خيارات عديدة ضمن مناطق محددة تضمن لهم أكبر قدر من السهولة واليسر لتنقلاتهم في جميع أنحاء الحلبة. وللراغبين الاستفادة من هذه الميزة زيارة أقرب مركز بخدمات التنقل للعملاء من أـصحاب الهمم.

كما ويتوفر أسطول من عربات الجولف المجانية للاستخدام طيلة فترة سباق نهاية الأسبوع لضمان وصول الزوار الذين يعانون من قدرات محدودة على الحركة بالوصول إلى مناطق مختلفة في حلبة مرسى ياس. وتتواجد العرابات والموظفون لخدمة العملاء عند البوابة 7 في مدرج المرسى الرئيسي، وعند البوابة الغربية في تراس الحلبة، وعند البوابة 25 في المدرج الشمالي، وعند المدرج الرئيسي في تلة أبوظبي. وتتوفر أيضًا عند البوابة الشرقية في حلبة مرسى ياس سيارات "إم بي في" صممت خصيصًا لمستخدمي الكرسي المتحرك لنقل العملاء إلى المدخل الرئيسي من البوابة الغربية.

يساهم المتطوعون من البرنامج التطوعي الاجتماعي "تكاتف" من مؤسسة الإمارات بدعم الحدث من خلال قيادة كافة العربات لخدمة العملاء، ويتمتع المتطوعون بمهارات احترافية في القيادة، إذ تم تحضيرهم جيدًا قبل انطلاق سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي.

تعتبر البوابة الغربية، منطقة رئيسية لسيارات الأجرة التي يمكن الوصول إليها لمستخدمي الكرسي المتحرك وسيارات "إم بي في"، وللعملاء الراغبين بالدخول إلى مناطق مختلفة داخل الحلبة.

كما تتواجد 20 سيارة تكسي مزودة بكافة المعدات اللازمة لعملاء الحلبة من أصحاب الهمم في البوابة الشرقية. سيتم تطبيق رسوم النقل للراغبين بالدخول والخروج من وإلى جزيرة ياس فقط.

محطات العربات في حلبة مرسى ياس:

تقع محطات التوقف والانطلاق لعربات النقل في حلبة مرسى ياس عند البوابة الغربية (Y1) والبوابة الشرقية (Y4) وموقف الباص في المدرج الرئيسي (CBA – Y2) وعند الواحة الغربية في منطقة ياس كارت زون (Y3)

مواقع التجمع: البوابة الغربية – الواحة الشمالية – منطقة الحافلة المركزية – خدمات وسائل النقل البوابة الشرقية

التاريخ: 22 – 23 -24 – 25 نوفمبر 2018

مواعيد الخدمة: 30 دقيقة قبل فتح البوابة – ساعة واحدة بعد الحفلات الموسيقية

توفر خدمات النقل: كل 20 دقيقة – ولمزيد من التفاصيل يمكن تنزيل تطبيق ياس هاب

الحركة النقل بشكل دوري حول الحلبة:

تنطلق الحافلات النقل من الحلبة إلى ياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي. عالم أبوظبي (C1)، فندق كراون بلازا (C2)، جميع المدرجات (C3-6)، ياس مول عند محلات تريانو (C7)، المدخل الرئيسي لياس مول (C8)، وتستمر هذه الحركة الدورية لوسائل النقل كل 20 دقيقة تقريبًا.

ملاحظة: حافلات النقل تنزل الركاب أمام البوابة رقم 19، ويجب على حاملي تذاكر السباق المرور مشيًا على الأقدام عبر النفق عند البوابة 16 للوصول إلى المدرج الرئيسي.

مواقع التجمع: ياس ووتر وورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي. عالم أبوظبي (C1)، فندق كراون بلازا (C2)، المدرج الجنوبي (C3-6)، مدرج المرسى (C4)، المدرج الرئيسي عند البوابة الغربية (C5)، المدرج الشمالي (C6)، ياس مول عند محلات تريانو (C7)، المدخل الرئيسي لياس مول (C8).

التاريخ: 22 – 23 -24 – 25 نوفمبر 2018

مواعيد الخدمة: 30 دقيقة قبل فتح البوابة – ساعة واحدة بعد الحفلات الموسيقية

توفر خدمات النقل: كل 20 دقيقة – ولمزيد من التفاصيل يمكن تحميل تطبيق ياس هاب

خدمات النقل - مركز مدينة أبوظبي:

سيارات الأجرة "تكسي":

يقع مواقف سيارة الأجرة بالقرب من بوابات الحلبة عند المدخل الجنوبي المؤدي إلى عالم فيراري أبوظبي / ياس مول وأيضًا في فندق كراون بلازا.

خدمة التكسي "كريم":

عند الحجز المسبق عبر خدمة "كريم" تجد سائقك بانتظارك في موقف السيارات المخصص – ريد 9 ، بالقرب من البوابة الشرقية. يمكنك الحصول على قسيمة خصم بقيمة ++ عند إدخال الرمز (+++) الخاص بعطلة سباق نهاية الأسبوع.

مواقع التجمع: منطقة ريد 9، بالقرب من البوابة الشرقية.

التاريخ: 22 – 23 -24 – 25 نوفمبر 2018

مواعيد الخدمة: متاحة في كل الأوقات

توفر خدمات النقل: حسب الطلب

خدمات النقل إلى حفلات ما بعد سباق:

المشي على الأقدام:

من الممكن المشي من جميع المدرجات إلى ميدان دو حيث تقام حفلات ما بعد السباق.

ملاحظة: حلبة مرسى ياس تغطي مساحة كبيرة، وتبلغ المسافة من المدرج الجنوبي إلى ميدان دو حوال 30 إلى 40 دقيقة سيرًا على الأقدام.

حافلات النقل:

سيتم تشغيل خدمة النقل بشكل دوري بعد انتهاء السباق لجميع حاملي التذاكر والراغبين بحضرور الحفلات الموسيقية لما بعد السباق.

ما بعد الحفلات:

سيتم تشغيل خدمة النقل بشكل دوري واستخدام عربات الجولف أيضًا بعد انتهاء الحفلات الموسيقية وعلى مدار ساعة. أما للراغبين في ركوب سيارة الأجرة، ستكون متاحة عند البوابة الشمالية رقم 25

لمزيد من المعلومات قم بتنزيل تطبيق ياس هاب. ولتحميل خريطة حلبة مرسى ياس، يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: