رجاء الجداوي تحيي ذكرى زوجها الراحل: "حبيبي وعمري كله"

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عدة صور مجمعه بصحبة، زوجها الراحل، الكابتن حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي، والمنتخب المصري الأسبق.
وعلقت "الجداوي" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الله يرحمك يا حبيبي وعمري كله".
يذكر أن "مختار" رحل عن عالمنا في 5 مارس عام 2016.
الجدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، انتقلت للإعلام مؤخرًا، من خلال مشاركتها الإعلامي عمرو أديب، تقديم حلقة أخر الأسبوع، للتناقش حول القضايا الاجتماعية.
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