توبا بويوكستون تُلفت الأنظار في حفل "الإيمي".. وتنشر فيديو طريفًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألقت النجمة التركية توبا بويوكستون، المعروفة في الوطن العربي باسم لميس، في حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2018، والذي يقام في مدينة نيويورك الأميركية.

وظهرت النجمة التركية بفستان أسود طويل، وقصة جريئة جدًا من ناحية الصدر، كما رفعت شعرها بالكامل مع فرقه من المنتصف، وتجديله من الجانبين.

وحازت إطلالة توبا على إعجاب مُتابعيها، فيما نشرت الفنانة التركية عبر حسابها على إنستغرام فيديو طريفا من حفل الجوائز يجمعها بزملائها في مسلسل "جسور والجميلة".

وكان مسلسل "جسور والجميلة"، بالإضافة إلى "عروس اسطنبول"، قد رُشّحا لجائزة أفضل مسلسل في 2018، إلا أن الجائزة كانت من نصيب المسلسل البرتغالي Ouro Verde”.

وشارك في الحفل إلى جانب النجمة التركية كل من علي بيلجين، والكاتبة ايجه يورنتش، والمنتج كرم شاتاي، فيما تغيّب نجم المسلسل التركي، كيفانج تاتليتوج، بسبب انشغاله بتصوير دوره في مسلسل "اصطدام"، والذي تشاركه في بطولته النجمة التشين سانغو.

إلى ذلك، فقد حرص رجل الأعمال أموت أفيرجان، حبيب بويوكستون، على التواجد معها بالحفل من أجل دعمها ومساندتها.

يُشار إلى ان توبا وأوموت كانا قد قاما مؤخرًا بنفي كل الأخبار التي تتعلق حول نيتهما الزواج في الصيف المقبل، وأكدا لأحد الصحافيين أنه لا يوجد نية للارتباط بينهما حاليًا.