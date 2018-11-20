فادي اندراوس يروي تجربته مع هذ المرض الخطير.. ويوجه نصيحة للشباب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف نجم ستار أكاديمي الفنان فادي اندراوس عن تجربته مع مرض القلب من خلال فيديو حمل اسم Fighter أي المُحارب، مبينًا معاناته مع المرض الذي بدأ في عام 2014 عندما علم بوجود مشكلة لديه بالقلب.

وقال اندراوس إنه في مرحلة من حياته كان يمارس الرياضة بشكل مستمر، ويحمل الأثقال، للحصول على جسد رياضي مُتناسق، الأمر الذي جعله يتناول بعض الأدوية، ندم على تناولها فيما بعد.

وأضاف نجم ستار أكاديمي إنه اضطر إلى إجراء عملية قلب مفتوح، لأن مشكلته في القلب بدأت تتزايد، بدلًا من أن تتجه إلى التحسّن، وكشف خلال الفيديو عن الندبة التي خلفتها العملية على جسده.

وعن فترة ما بعد العملية؛ قال أندراوس إنه تحول من إنسان لا يتوقف عن ممارسة الرياضة وحمل الأثقال إلى شخص بالكاد يستطيع المشي وحمل الأشياء الخفيفة.

وأوضح بأنه ما زال على قيد الحياة، وهذا هو الأهم في هذه المرحلة، مُطالبًا كل من يشاهد الفيديو بأن يحافظ على جسده وصحته، واصفًا نفسه بالمُحارب، ومؤكدًا أنه كان قريبًا من الموت.

يشار إلى أن فادي أندراوس هو ممثل ومغن لأب فلسطيني وأم لبنانية عاش حياته في لبنان وشارك في الموسم الثالث من برنامج المواهب ستار أكاديمي.