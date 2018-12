مكياج النجمة أوليفيا كالبو يلهمكِ أسلوبًا واحدًا لليل والنهار

تلوين البشرة:

- في المناسبات التي تتطلّب وقوفها أمام عدسات المصوّرين، تحرص على تفتيح بعض المناطق في بشرة وجهها. لذلك تستخدم الهايلايتر، لافتة إلى أنّها تفضّل نوعين في هذا المجال وهما:

Charlotte Tilbury Bar of Gold Skin Gilding Highlighter وTom Ford Sheer Highlighting Duo.

- بعد ذلك، تنتقل إلى حاجبَيْها. تكتفي بتمشيطهما وأحيانًا، خصوصًا في المناسبات المرموقة، تستعمل مثبّتًا عليهما L’Oréal Elnett Satin Hairspray .

- في أوقات النهار، تفضّل استخدام بودرة الوجنتين، أي البلاشر بتركيبة الكريم، لأنّه يمنحها لونًا طبيعيًّا. تختار حاليًّا Julie Hewett Cheekie Cheek & Lip Shine بلون يسمّى Posie.

- أمّا في ما يخصّ ألوان أحمر الشفاه، فتُعتبَر أوليفيا كالبو من عاشقات ألوان النيود الحياديّة. تختار أحمر الشفاه النيود بتدرجات مختلفة، من الزهريّ إلى لون الدرّاق. تبدأ بتحديد شفاهها باستخدام قلم تحديد الشفاه من علامة "ماك" MAC in Spice. بعد ذلك، تنتقل لتطبيق أحمر الشفاه، علمًا أنّها حاليًّا تستخدم أحمر الشفاه من جورجيو أرماني Giorgio Armani Lip Maestro رقم 501. أخيرًا، إذا رغبت في تطبيق ملمّع الشفاه فتستخدم الرقم D16 من Make Up For Ever Lab Shine.