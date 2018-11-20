مكياج النجمة أوليفيا كالبو يلهمكِ أسلوبًا واحدًا لليل والنهار

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - ملكة جمال العالم للعام 2012، النجمة الأميركية أوليفيا كالبو، لا تنفكّ تبهر الملايين حول العالم باطلالاتها المذهلة، ومكياجها المتقَن، من دون أن يكون متكلّفًا أو مبالغًا فيه. تشتهر أوليفيا كالبو بتفضيلها تدرجات النيود على صعيدَيْ أحمر الشفاه وظلال العيون، رغم أنّها لا تتردّد في اعتماد مكياج الأيلاينر المجنح، مع أحمر الشفاه الأحمر النابض.
فما هي أبرز مفاتيح مكياج النجمة أوليفيا كالبو؟ وما هي أهمّ الحيل التي تعتمدها عند تطبيق مكياجها على اختلاف ألوانه، وأساليبه؟
في أكثر من مقابلة، لم تمتنع أوليفيا كالبو عن ذكر أسماء أبرز مستحضرات المكياج المفضّلة لديها، ما يساعدكِ في اختيار مجموعتكِ المقبلة من مستحضرات التجميل.
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توحيد لون البشرة
- في البداية، تؤكد الحسناء السمراء أنّ روتينها الجمالي في ما يخصّ تطبيق المكياج، لا يمكن أن يتمّ من دون استخدام مزيج من نوعين من كريم الوقاية من الشمس، اللذين يعملان في الوقت نفسه على توحيد لون بشرتها، ومنحها لونًا طبيعيًّا جدًّا. تستخدم في هذا المجال، الرقم اثنين من Dior Hydraction Deep Hydration Skin Tint وتمزجه بكريم آخر هو Revision Skincare Intellishade Original.
- كما تحرص على إخفاء الهالات السوداء باستخدام خافي الهالات السوداء من علامة "نارس" Nars Radiant Creamy Concealer وتحديدًا اللون المسمّى Custard.
- بعد ذلك، تطبّق البرونزر من "شارلوت تيلبوري"، وتحديدًا Filmstar Bronze & Glow palette. تطبّق القليل منه على عينَيْها (الجفن المتحرّك) للحصول على لون طبيعيّ. اللافت أنّها لا تستخدم الريشة، بل تكتفي بتطبيق هذا المستحضر بأصابعها. ثمّ تختار، من العلبة نفسها، لونًا فاتحًا كالبيج أو الأبيض، لتطبّقه على العظمة تحت الحاجب، والقليل على الجزء الأعلى من وجنتَيْها، ووسط أنفها، وأعلى شفتها العليا.
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تلوين البشرة:
- في المناسبات التي تتطلّب وقوفها أمام عدسات المصوّرين، تحرص على تفتيح بعض المناطق في بشرة وجهها. لذلك تستخدم الهايلايتر، لافتة إلى أنّها تفضّل نوعين في هذا المجال وهما:
Charlotte Tilbury Bar of Gold Skin Gilding Highlighter وTom Ford Sheer Highlighting Duo.
- بعد ذلك، تنتقل إلى حاجبَيْها. تكتفي بتمشيطهما وأحيانًا، خصوصًا في المناسبات المرموقة، تستعمل مثبّتًا عليهما L’Oréal Elnett Satin Hairspray .
- في أوقات النهار، تفضّل استخدام بودرة الوجنتين، أي البلاشر بتركيبة الكريم، لأنّه يمنحها لونًا طبيعيًّا. تختار حاليًّا Julie Hewett Cheekie Cheek & Lip Shine بلون يسمّى Posie.
- أمّا في ما يخصّ ألوان أحمر الشفاه، فتُعتبَر أوليفيا كالبو من عاشقات ألوان النيود الحياديّة. تختار أحمر الشفاه النيود بتدرجات مختلفة، من الزهريّ إلى لون الدرّاق. تبدأ بتحديد شفاهها باستخدام قلم تحديد الشفاه من علامة "ماك" MAC in Spice. بعد ذلك، تنتقل لتطبيق أحمر الشفاه، علمًا أنّها حاليًّا تستخدم أحمر الشفاه من جورجيو أرماني Giorgio Armani Lip Maestro رقم 501. أخيرًا، إذا رغبت في تطبيق ملمّع الشفاه فتستخدم الرقم D16 من Make Up For Ever Lab Shine.
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