مكياج النجمة أوليفيا كالبو يلهمكِ أسلوبًا واحدًا لليل والنهار

توحيد لون البشرة

- في البداية، تؤكد الحسناء السمراء أنّ روتينها الجمالي في ما يخصّ تطبيق المكياج، لا يمكن أن يتمّ من دون استخدام مزيج من نوعين من كريم الوقاية من الشمس، اللذين يعملان في الوقت نفسه على توحيد لون بشرتها، ومنحها لونًا طبيعيًّا جدًّا. تستخدم في هذا المجال، الرقم اثنين من Dior Hydraction Deep Hydration Skin Tint وتمزجه بكريم آخر هو Revision Skincare Intellishade Original.

- كما تحرص على إخفاء الهالات السوداء باستخدام خافي الهالات السوداء من علامة "نارس" Nars Radiant Creamy Concealer وتحديدًا اللون المسمّى Custard.

- بعد ذلك، تطبّق البرونزر من "شارلوت تيلبوري"، وتحديدًا Filmstar Bronze & Glow palette. تطبّق القليل منه على عينَيْها (الجفن المتحرّك) للحصول على لون طبيعيّ. اللافت أنّها لا تستخدم الريشة، بل تكتفي بتطبيق هذا المستحضر بأصابعها. ثمّ تختار، من العلبة نفسها، لونًا فاتحًا كالبيج أو الأبيض، لتطبّقه على العظمة تحت الحاجب، والقليل على الجزء الأعلى من وجنتَيْها، ووسط أنفها، وأعلى شفتها العليا.

