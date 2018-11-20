ماسكات لمشاكل جفاف الوجه...تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - يتعرض الوجه للكثير من المشاكل، أبرزها الجفاف، حيث يبدأ ملمس الوجه بالخشونة، وتبدأ المسام بالتفتّح، وتسمح للأوساخ والبكتيريا بالدخول، وبالتالي تتكون البثور السوداء والحبوب.



ماسكات لمشاكل جفاف الوجه



ماسك زيت الزيتون والملح لـ تنظيف البشرة



- ملعقة كبيرة زيت زيتون



- ملعقة صغيرة ملح البحر



- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ مع عمل مساج بحركات نصف دائرية.



اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة.



أزيلي الماسك مع الفرك مرة أخرى بلطف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.



هذا الخليط بمثابة غسول قوي لبشرتِك، استخدميه 3 مرات أسبوعيًّا قبل النوم.



ماسك الزبادي والترمس والكركم لـ ترطيب البشرة



- ملعقة صغيرة زبادي



- ملعقة صغيرة ترمس مطحون



- ملعقة صغيرة كركم



اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.



أزيلي الخليط مع فرك بشرتكِ بلطف، لـ إزالة أيّ جلد ميت.



اشطفي وجهكِ جيدًا بالماء ثم الغسول، لكي تتخلصي من لون الكركم على بشرتِك.



كرري الماسك مرتين أسبوعيًّا لكي يمنح وجهكِ النضارة والترطيب، كما يساعدكِ على التخلّص من الأوساخ.



ماسك قشر البرتقال مع الطماطم والخل لإزالة زيوت البشرة



- ملعقة صغير قشر برتقال مطحون



- ملعقة صغيرة طماطم مهروسة



- ملعقة صغيرة خل



اخلطي المكونات مع بعضها وضعيها على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.



أزيلي الخليط بالماء الفاتر.



كرري الخليط مرة أسبوعيًّا لكي لا تسمحي لبشرتكِ بإفراز الكثير من الدهون.

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