خلطات من البيكنغ صودا للتخلص من الرؤوس السوداء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:34 مساءً - الرؤوس السوداء من أكبر المشاكل المزعجة التي تواجه الفتيات، بخاصة وأنّ إزالتها يأخذ كثيرًا من الوقت، وتُعتبر البيكنغ صودا أو "صودا الخبز"، من أفضل المواد التي تزيل البثور، لأنها تحتوي على مضادات أكسدة، وحبيبات صغيرة تعمل على إذابتها من الجذور.



وصفات البيكنغ صودا للبثور السوداء



البيكنغ صودا مع الماء



- ملعقة صغيرة بيكنغ صودا



- ملعقة صغيرة ماء



اخلطي الماء مع البيكنغ صودا وضعيه على بشرتكِ، واتركيه لدقيقتين.



استخدمي فرشاة الأسنان لفرك الخليط بلطف، بخاصة على منطقة الأنف.



أزيلي الخليط بالماء الفاتر.



كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، وبشكل دوري حتى تختفي البثور تمامًا.



البيكنغ صودا مع زيت الزيتون



- ملعقة صغيرة بيكنغ صودا



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



إذا كانت بشرتكِ حساسة قليلًا، استخدمي زيت الزيتون مع مسحوق البيكنغ صودا، وافركي به بشرتكِ.



اتركي الخليط يدوم لمدة دقيقتين لا أكثر، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.



البيكنغ صودا مع الحليب



- ملعقة صغيرة حليب



- ملعقة صغيرة عسل



- ملعقة صغيرة بيكنغ صودا



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 2-3 دقائق.



اغسلي بشرتكِ بالماء الفاتر.



داومي على الماسك للحصول على بشرة خالية من البثور.

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