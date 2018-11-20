كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - البرلمان يكرم شباب كرة الصالات

ينتظر منتخب شباب كرة الصالات تكريمًا جديدًا، بعد أن أقام اتحاد الكرة تكريمًا خاصًا للفريق بعد حصدهم برونزية الأوليمبياد التى أقيمت بالأرجنتين مؤخرًا.

وأعلن اتحاد الكرة تلقيه دعوة من مجلس النواب، لإقامة تكريم خاص لشباب كرة الصالات، غدًا الأربعاء بمقر البرلمان، بعد الإنجاز الأوليمبى الذى حققوه.

وكان منتخب شباب الصالات نجح فى حصد الميدالية الأوليمبية الأولى فى تاريخ اللعبة بمصر بانتزاع برونزية أوليمبياد الأرجنتين.