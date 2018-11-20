كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - الكويت تعترف بالفقه الجعفري .. مذهب الشيعة والملالي

اكد النائب خليل الصالح أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وافقت على قانون الفقه الجعفري، مضيفا أن هذا الموضوع كان معطلا منذ 2016 ووتم الاتفاق على النقاط التي كانت محل خلاف.

وأضاف الصالح: «راجعنا 4 مواد في قانون الأحوال الجعفرية وتم استعراض كل الأراء وبحثنا المواد من حيث دستوريتها والقانون يتضمن 521 مادة ، وتم التصويت باجماع الحضور وعددهم ٤ نواب».

الجعفريون،او المذهب الجعفري هو ليس إلا تعبير اخر عن المذهب الشيعي الاثني عشري الذي يقوم على الاعتقاد بأن خلافة النبي محمد تكون للامام علي بن أبي طالب والاثنى عشر من الائمة المعصومين من بعده، ومن هنا كان اشتقاق تعبير المذهب الجعفري الذي يعود إلى الامام جعفر الصادق وهو الامام السادس من الاثنى عشر المعصومين .