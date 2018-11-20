كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بتعيين 5 عمداء كليات - اعرف التفاصيل



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور ٦ قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية. وشملت القرارات تعيين كل من: ١ - الدكتور أشرف محمد عبد الباسط بكر رئيسا لجامعة المنصورة. ٢ - الدكتورة سحر محمد محمد الشيخ عمر عميدا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية. ٣ - الدكتور عادل زين الدين محمد موسى عميدا لكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان. ٤- الدكتور كرم ملاك كامل شاروبيم عميدا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. ٥- الدكتور ناصر محمد محمود عامر عميدا لكلية التربية بالوادى الجديد جامعة أسيوط. ٦ - الدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش عميدا لكلية العلوم جامعة أسيوط.

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