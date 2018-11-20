كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - الكرملين يتهم الكونغرس الامريكى بالتدخل في انتخابات "ألانتربول"

قال الكرملين، الثلاثاء، إن البيان الذي أصدره مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي الذين يعارضون فيه انتخاب مرشح روسي لرئاسة الشرطة الدولية (الإنتربول) يعتبر بمثابة تدخل في الانتخابات.

ومن المقرر أن ينتخب الإنتربول رئيساً جديداً في 21 نوفمبر، ونشر أربعة من أعضاء الكونغرس الأميركي بينهم ماركو روبيو بياناً مشتركا أمس الاثنين يحثون فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على معارضة ترشيح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحافيين في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "هذا على الأرجح تدخل من نوع معين في العملية الانتخابية لمنظمة دولية".