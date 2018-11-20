كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - السائقة الألمانية فلوريش تخضع لجراحة ناجحة

صوفيا فلوريش

تمكث السائقة الألمانية الشابة صوفيا فلوريش، في مستشفى بماكاو لأسبوع، أو أسبوعين بعد خضوعها لعملية جراحية أمس الإثنين عقب تعرضها لكسر في فقرات الرقبة؛ بسبب حادث مروع خلال سباق لفورمولا 3.

وذكر المستشفى الذي يمكث فيه صوفيا، أنها خضعت لجراحة استمرت لعدة ساعات، لكنها بعد ذلك "أظهرت علامات حيوية مستقرة، وتمكنت من أطرافها الأربعة بحرية دون أي عجز عصبي".

وأضاف "من المتوقع أن تبقى في المستشفى لأسبوع، أو أسبوعين تحت الملاحظة".

وتعرضت فلوريش، لحادث تصادم مروع خلال مشاركتها في سباق ماكاو لسلسلة سباقات فورمولا 3 للسيارات.

وقال ألكنسدر فلوريش، والد صوفيا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن ابنته (17 عاما) تعرضت لكسر في الفقرة السابعة لفقرات الرقبة.

وأكد أن العملية استغرقت 11 ساعة وأن ابنته أمضت الليلة الماضية في العناية المركز لمستشفى ماكاو.

وأوضح أن الحبل الشوكي لم يتضرر، مشيرا إلى أن صوفيا لم تظهر عليها أي علامات للشلل خلال العملية.

وفقدت فلوريش السيطرة على سيارتها وهي على سرعة تقارب 280 كيلومتر في الساعة.

واصطدمت سيارتها بزميلتها شو تسوبي قبل أن تقفز في الهواء وتتجاوز الحواجز على جانب المضمار.

وفقدت فلوريش الوعي وتم نقلها للمستشفى، قبل أن تغرد عبر حسابها على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الأول الأحد وتؤكد أنها ستخضع لعملية جراحية أمس الاثنين.

وقالت "فقط أريد أن أقول للجميع أنني بخير ولكن سأخضع لجراحة ".

وأضافت "أتوجه بالشكر للجميع على رسائل الدعم".

وجرى نقل أربعة أشخاص آخرين للمستشفى، من بينهم سائق واحد، ومصورين وأحد عمال المضمار، وكانوا جميعا واعين وتم علاجهم من إصابات مختلفة في الظهر والرأس والوجه.