كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 05:09 مساءً - محمد عماد الدين: طبيب التجميل يجب أن يكون فنان

صرح الدكتور محمد عماد الدين إستشارى جراحات التجمييل وتنسيق القوام أن طبيب التجميل يجب أن يكون فنانا قبل أن يصبح جراحا لأن عملية التجميل ليست مجرد عملية ذات خطوات محددة، فالتجميل يعتبر فن يعتمد على العلم ويجب أن يكون الطبيب فنانا فى المقام الأول .

وقال الدكتور محمد عماد الدين أن عملية التجميل تعتمد على العديد من التقنيات، كما أن عمليات تجميل الوجه يجب أن تتم بمهارة شديدة تفوق الحد وذلك لتفادى أى أخطاء أو مفاجأت مرتبطة بالعملية .

وأضاف الدكتور محمد عماد أن من ضمن عمليات التجميل التى تحتاج الى مهارة زائدة هى العمليات المختلفة المرتبطة بالوجة ومنها شد الوجه أو حقن دهون الوجه لضبط التناسبات المختلفة للوجه، ومنها إزالة الشامات والعلامات الواضحة في الوجه بالليزر.

وأكد الدكتور محمد عماد الدين ان عمليات تجميل الوجه لدى الرجال تتضمن كل العمليات التي يمكن أن تزيد من وسامة وجه الرجل وجاذبيته وأهمها على الإطلاق عمليات شد الوجه للرجال لإزالة التجاعيد وعمليات إعادة الشباب والتي تتضمن عمليات شد الوجه، وعملية شد الجفون، وعمليات رفع الحواجب وعمليات إزالة الشامات والندوب وآثار الجروح والعلامات الظاهرة بالوجه.