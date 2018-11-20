بالفيديو| تعرف على تمرينات "الكارديو" سر رشاقة حلا شيحة

قالت حلا شيحة، إنها أنقصت وزنها بشكل كبير خلال فترة بسيطة بعد إنجاب ابنتها الأخيرة عائشة، موضحة أنها كانت تتناول أكلات مليئة بالسعرات الحرارية، بينها المحشي والمكرونة البشاميل، لكنها كانت تستغل طول فترة الصيام في كندا، بجانب ممارسة تمارين الكارديو.

جاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "dmc"،و ترصد "هن" بعض من تمارين "الكارديو" التي تحفز حرق الدهون.

المشي:

هو الأكثر استعمالاً من بين التمارين الأخرى نظراً لسهولته وفعاليته في حرق الدهون، كما ويعد مناسباً لجميع فئات الأعمار بالإضافة إلى الحوامل أيضاً ويمكن أداء التمرين في أي مكان مفضل أو مريح، فهو يحرق 300 سعر حراري أو أكثر.

القفز على الحبل:

من أقدم التمارين الرياضية، وهو من التمارين القوية في حرق الدهون وتنشيط الجسم وإمداده بالطاقة والحيويّة، حيث يعمل على حرق في 1200 سعر حراري خلال الساعة الواحدة، ويتميّز بأنّه يحرك جميع عضلات الجسم وأهمها عضلة القلب، ويمكن التمرّن بالقفز على الحبل بعدد بسيط مثلاً كنوعِ من الإحماء، ثمّ زيادة العدد تدريجيّاً مع الحصول على وقت استراحة.

صعود الدرج:

هو يشبه إلى حدٍ ما تمارين القوة من حيث تأثيره الإيجابي في تقوية العظام والعضلات التي يتم استخدامها، فتمرين صعود الدرج سواء كان في الصالة الرياضيّة أم على الدرج الحقيقي، هي من التمارين التي تقوّي عضلات الفخذين والمؤخرة وتساعد على شدها، كما أنّه يحرق سعرات حرارية جيّدة وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

ويُفضل ممارسة التمارين ثلاث مرّات أسبوعيّاً أو خمس مرّات بحسب هدف التمرين، فإذا كان الهدف منه حرق الدهون والسعرات الحرارية فيجب ممارسته خمس مرات أسبوعياً لمدة عشرين دقيقة.

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