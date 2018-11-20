بالصور| عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد هند صبري

استغل المخرج عمرو سلامة مصادفة اليوم ذكري ميلاد الفنانة التونسية هند صبري، لاستعادة ذكرياتهم سويًا، من خلال نشر صورة عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء تصوير فيلم "أسماء".

وعلق على الصورة باللغة الإنجليزية، قائلاً: "قبل 7 سنوات قدمنا ​​الفيلم الذي أفخر به، ولكني فخور أكثر لأنني صنعت صديقةً ذكية، رائعة وموهوبة".

ويذكر أن الفيلم كانت تدور أحداثه حول فتاة تعاني من مرض نقص المناعة "الإيدز" وتقرر عدم الاستسلام له فتخوض حربا عنيفة ضده سواء بالسعي لعلاج نفسها أو ببث الأمل في قلوب كل المصابين بهذا المرض اللعين.

وعلقت هند على هذه الصورة باللغة الإنجليزية أيضًا معبرة عن إمتنانها لعمرو قائلةً: "أنا فخورة بهذا الفيلم وبصداقتنا الدائمة يا عزيزي".

وإنهالت التعليقات وتسجيلات الإعجاب على الصورة عقب نشرها، مهنئين هند بعيد ميلادها الـ39، متمنيين لها حياة ونجاح أفضل.

وعلقت إحدي المعجبات على الصورة مبديةً إعجابها الشديد بهذا الفيلم ووصفة بالحالة الإنسانية قائلةً: "الفيلم ده حالة إنسانية أنا بحب الفيلم ده أوي، من الأفلام الحلوة بجد".

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