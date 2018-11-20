تامر حسني يستجيب لفتاة فقدت بصرها دون سبب.. ويحقق أمنيتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد طلبها لقاءه بأحد البرامج التلفزيونية خلال الأيام الماضية، استجاب الفنان المصري تامر حسني لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتقى بمنة الله محمد التي فقدت بصرها في مرحلة الثانوية العامة دون تعرضها لأي حادث.

وقالت منة الله خلال ظهروها قبل أيام في برنامج "حكايتك" الذي تقدمه الإعلامية دعاء صلاح، إنها تتمنى لقاء الفنان والمطرب المصري تامر حسني لأنها تحبه جدًا.

وكان البرنامج قد استضاف الفتاة لتحكي عن تجربتها وقوتها وعزيمتها بعد فقدان بصرها في مرحلة الثانوية العامة دون تعرضها لأي حادث.

وبعد طلبها بساعات، أعلن المطرب المصري استعداده لمقابلتها، وعلى الفور تواصل معها لتحديد موعد للقاء.

والتقت منة الله أمس بالفنان تامر حسني، في جو من المرح والسعادة استمر أكثر من ساعتين، مؤكدًا حرصه على لقائها لتحقيق أمنيتها.

وكان تامر حسني وجه رسالة للفتاة، في الـ 6 من نوفمبر الماضي، قال فيها: "إلى مِنّة الله محمد.. يا منة يا حبيبتي أنا سمعت كلامك، وشرف كبير ليّا إنّ بابا يحفزك ويشجعك بأغانيا، وشرف كبير ليا أوي أوي أوي إن إنسانة قوية بتقول الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا، وتحوّل المحنة لمنحة، وتقدر تكون مصدر عظيم للطاقة الإيجابية زيك تكون بتحبني".

وتابع تامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أنا كمان حبيتك يا مِنة وعايز أشوفك، ويا ريت أيّ حد من المحطة أو من أصحابك وصله البوست يبعتلي رقم ليكي وأنا هكلمك واجيلك فورًا".