خطأ فادح تقعين فيه عند تطبيق أقنعة الوجه.. عليكِ تجنبه تمامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح قناع الوجه عنصرًا أساسيًا في روتين كل سيدة للعناية بصحة وجمال بشرتها، وتحرص على تطبيقه كل أسبوع على الأقل، ومع توفر العديد من الأنواع مثل السائل أو الورقي، يصبح استخدام القناع إدمانًا بمجرد تجربته وملاحظة نتيجته.

وعلى الرغم من حرصك على استخدام القناع بطريقة صحيحة حتى تحصلي على النتيجة المرجوة، إلا أن هناك خطًأ فادحًا تقع فيه الكثيرات عند تطبيق قناع الوجه ويتعلق بمدة ترك القناع على البشرة.

تعتقد الكثيرات أنه كلما تركت القناع فترة أطول من المسموح بها، حصلت على أقصى استفادة من المنتج، ولكن على العكس تمامًا، فقد يكون الضرر أكثر من النفع.

ولتوضيح الأمر، كشفت خبيرة علاجات بشرة المشاهير "سارة تشامبان" لمجلة "هير" الأيرلندية، أنه فيما يتعلق بالقناع الورقي، يجب الالتزام بالتعليمات المكتوبة على المنتج ومدة ترك القناع، إذ إن البشرة لن تستخلص فوائد القناع الورقي إلا عندما يكون لا يزال مبللًا.

واستطردت "سارة" موضحة أنه عندما يجف القناع، سيبدأ بسحب الرطوبة والفيتامينات من الجلد، بدلًا من تغذيته أو ترطيبه كما هو مطلوب.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت سارة أن ترك القناع لمدة طويلة تتجاوز المطلوب، يمكن أن يعرض البشرة للتهيج ويجعلها أكثر عرضة للحبوب، لذا التزمي بالتعليمات عند استخدام أي قناع للحصول على النتيجة المرجوة وتجنب أي آثار جانبية أنتِ في غنى عنها.