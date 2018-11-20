حيل بسيطة تُساعدكِ على التخلص من مشكلة العفن الأسود للأبد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالتزامن مع بدء انخفاض درجات الحرارة بسبب حلول فصل الشتاء، تبدأ كثير من ربات البيوت في مواجهة مشكلة العفن الأسود الذي يتكون عادة في البيئة الرطبة، والذي يظهر على مختلف جدران المنزل؛ ما يكون سبباً في إصابتهن بانزعاج، لاسيما وأنه يحظى بتأثيرات خطرة على الصحة، خاصة لمرضى الربو أو الحساسية.

ورغم أن تلك المشكلة تعد من المشكلات الشائعة، لكن من الضروري اكتشاف أسباب نمو العفن قبل المعالجة، والأسباب هنا عديدة منها الرطوبة، عدم وجود سبل عزل جيدة بداخل المنزل أو حدوث تسريب في أي من الأنابيب الموصلة بالمنزل.

وأوصى هنا خبراء بإمكانية الاستعانة بالحيلة التالية للقضاء على هذا العفن بشكل مثالي

- خلط من ملعقة لملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مباشرة مع كوبين من الماء بنسبة 50 إلى 50 لتكوين معجون يمكن وضعه على بقع العفن الخفيفة.

- وضع المعجون وتركه حتى يجف.

- فرك المناطق الملطخة بالعفن بخفة باستخدام فرشاة صغيرة قبل مسح أي بقايا عفن أو أي معجون تنظيف متبق.

- مزج من ملعقة لملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كوبين من الماء في وعاء أو سكبهما في زجاجة رذاذ.

- مزج وهز المحلول بعناية تامة.

- رش كمية صغيرة من محلول صودا الخبز والماء على نفس المنطقة المُنَظَّفَة حديثاً أو مسحها بالكمية نفسها.

- ترك تلك المناطق تجف دون الحاجة لشطفها بشكل إضافي.

- هز المحلول بقوة في زجاجة الرذاذ ورشه على المنطقة المصابة أو مسحها بمنشفة قديمة.

- تنظيف المنطقة المصابة بفرشاة صغيرة أو منشفة قديمة ورشها بالمحلول الأولي بعيدا عن الماء.

- إعادة وضع محلول الماء وصودا الخبز مرة أخرى ( لكن ليس في صورة معجون).

- ترك المحلول يجف؛ إذ سيوفر ذلك طبقة حماية رقيقة لمنع نمو مزيد من العفن.