مجموعة من الصور تظهر أفضل ملابس الحفلات المسائية بتوقيع أشهير مصممي الموضة

تقدم صحيفة "غارديان" البريطانية مجموعة من الصور تمنحك أفكارًا مختلفة ومتنوعة لملابس الحفلات المسائية، والتي تناسب جميع الأعمار.

وفي إحدى الصور تظهر عارضة الأزياء بيلي، ترتدي قميصًا مخمليًا تقدمه العلامة "ريفر آيلاند" بألوان متنوعة مع كارديغان من "lazyoaf" بطبعة النمر، وبنطلون أسود من "بول آند بير" ونسّقته مع زوج من الأحذية الرياضية من"نايك"، كما تظهر بجانبها شايا، والتي ترتدي فستانا من الساتان، من العلامة الشهيرة "Kitri"، وتضيف زوجا من الأحذية الفخذ العالية بطبعة جلد الثعبان ذات كعب عال والتي تتناسب مع أجواء الحفلات المسائية .



كما ظهرت فساتين الترتر التي تضفي بريقا لإطلالتك، والتي يمكن تنسيقها مع أحذية الكاحل وكلاهما تجديهما في متاجر "توب شوب" بأسعار تبدأ من 75 جنيهًا إسترلينيًا للأحذية و125 لأثواب الترتر.

أما السترة الكلاسيكية فهي من أبرز القطع المهمة التي تضفي إطلالة أنيقة وبخاصة في الأحداث الرسمية، وتقدم بيلي، سترة بسعر 80 جنيها إسترلينيا من ماركة "أسوس"، والتي نسقتها مع تي شيرت من تصميم إيمي ليون دوري، وبنطلون أسود من "أوربان آوتفيترز"، مع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء الأنيقة.



وتقدم علامة الأزياء الشهيرة، "زارا"، مجموعة من القطع المميزة اللامعة، والتي تناسب الحفلات، وتظهر جيسي، عارضة الأزياء، ترتدي تنورة وقميصا من الترتر بألوان زاهية من زارا، بأسعار تبدأ من 30 و96جنيها استرالينا، كما تقدم "أتش آند إم" بنطلون وقميص رجالي بأسعار من 25 : 30 جنيها إسترلينيا للرجال.

وبسعر مميز تقدم "مانجو" فستانا باللون الأحمر للسيدات ذو الأعمار الكبيرة، والذي يُباع بسعر 60 جنيها إسترلينيا، بالإضافة إلى مجموعة من قمصان زارا اللامعة للرجال.