كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:07 مساءً - في ذكري ميلاده ال٦٥..معلومات لاتعرفها عن أحمد صيام

يحتفل اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر الفنان أحمد صيام بعيد ميلاده الـ65.

ولد "صيام"، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية عام 1953، وفي تلك الذكرى نرصد أبرز المعلومات عنه ...

ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.

اكتشفه المخرج شاكر خضير، الذي رشحه لمسرحية (كرنفال الأشباح) وانطلق منها إلى مشواره الفني.

ظل ينظر للتمثيل كهواية فقط، ولم يقم باحترافه إلا بعد أن قام المخرج جلال الشرقاوي بإعادة اكتشافه، الذي نصحه بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

استعان به المخرج فهمي الخولي في دور بمسرحية (الرهائن)، لتنهال عليه الأدوار الثانية في المسلسلات بعد ذلك.

يعتبر دور (الأصبجي) في مسلسل "كوكب الشرق" للفنانة فردوس عبد الحميد، بمثابة نقلة فنية له بعدما لعب الدور باقتدار.