كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:07 مساءً - لإنقاص الوزن .. يمكنك وضع حبتان من هذا النبات فى الشاى

يحلم الكثير من الأشخاص بخفض أوزانهم سريعا؛ دون حرمان أو معاناة مع أنواع كثيرة من الريجيم، ولا تناول أدوية التخسيس، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ يمكنك وضع حبتان من هذا النبات فى الشاى سواء الأخضر أو الأحمر، يوميا؛ لنزول وزنك بسرعة غير متوقعة.

الدكتور حسن محمد، أخصائي التغذية العلاجية، أكد أن الـ"هيل" من أهم النباتات التي تعمل على زيادة حرارة الأيض، وتساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أفضل وبكفاءة أكبر.

وأشار إلى طريقة استخدام هذا النبات في خفض الوزن، وهي من خلال وضع حبتان صحيحتان من نبات الـ"هيل" في كوب من الشاى الأخضر أو الأحمر، مع معلقة من السكر أو حسب الرغبة.

ونصح بتناول مشروب الشاي والـ"هيل" مرتين يوميا؛ فهو يساعد على التخلص من الدهون، خاصة المتراكمة في منطقتي البطن، والأرداف.