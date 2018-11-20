كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:07 مساءً - متعلقات الرسول في ذكرى مولده

عرض برنامج "صباح الورد" المٌذاع عبر فضائية "TEN" اليوم، الثلاثاء، صورا خاصة بجميع متعلقات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وعرض البرنامج صورة لقميص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي من المفترض أن هذا القميص معروض في معرض في إسطنبول بتركيا.

وعرض البرنامج صورة لصندوق يحتوي على جزء من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى عرض المكحلة التي كان يتكحل بها، والحذاء الذي كان ينتعله.