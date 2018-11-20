كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 20 نوفنبر 2018 02:07 مساءً - بروتوكول تعاون بين السكك الحديدية وهيئة البريد

عقد رئيس هيئة السكك الحديدية اجتماعا مع رئيس وقيادات هيئة البريد لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والبريد فى مجالات نقل طرود البريد على كل خطوط السكك الحديدية، وكذلك طلب هيئة البريد إنشاء أكشاك بريدية فى 12 محطة رئيسية من محطات السكك الحديدية كمرحلة أولى تتولى تقديم كل الخدمات البريدية فى إطار التحول الرقمى الذى يتم تطبيقه فى عدد من المشروعات لتقديم خدمات للمواطنين من خلال محطات السكك الحديدية ومكاتب البريد.

وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، وفق بيان صحفى، أنه تم بحث دراسة فتح منافذ بيع تذاكر قطارات السكك الحديدية للقطارات المكيفة فى بعض مكاتب البريد، مع وضع ضوابط معينة لعمليات البيع للقضاء على السوق السوداء.

كما تمت مناقشة بعض النقاط الأخرى التى سوف تتم دراستها وتطبيقها بين الهيئتين فى المستقبل القريب.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الجانبين لدراسة هذه الموضوعات خلال الأيام المقبلة وعرض ما تم التوصل إليه فى اجتماع قادم بين السكك الحديدية والبريد المصرى لإمكانية تقديم الخدمات المجتمعية وكل الخدمات البريدية لخدمة المواطنين من خلال محطات السكك الحديدية الرئيسية ومكاتب البريد.