بالصور| "بلية وفصيح" ومنة عرفة "أكلت الجو".. أطفال لن تنساهم الشاشات

اعتاد العالم على الإحتفال باليوم العالمي للأطفال، منذ أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان والإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، منذ عام 1990، ليقرر الإحتفال به في يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك لتعزيز الترابط الدولي والتوعية بين الأطفال.

وتزامنًا مع هذا الحدث لا يمكننا أن نغفل دور الأطفال التي شهدتها السينما المصرية على مر العصور، فاستطاعوا بمهارتهم وقدراتهم خلق جوا مميزًا ومختلفًا، وخطفوا الأضواء من الأبطال الكبار، وحققوا من خلالها نجاحات كبيرة ظلت مستمرة منذ صغرهم حتى مماتهم.

ورصدت "هن"، أبرز الشخصيات والأعمال الطفولية التي جسدها عدد من مشاهير الفن حينما كانوا أطفالا ونظل نتذكرهم من خلالها حتى الآن.

1- إكرام عزو

عُرفت بوجهها الطفولي البريْ الذي كان يميزها ولا تزال العبارات التي استخدمتها خلال فيلم "عائلة زيزي"، عالقة في الآذهان فور تذكرها كعباراتها الشهيرة "أنا عروسة.. طاا طا طااا.. أبية سبعاوي.. أربعة ياماما".

2- أحمد فرحات

عُرف من خلال أدوارة المتنوعة منذ أن أطل على السينما المصرية، وظلت جملته الشهيرة في فيلم "إشاعة حُب"، مع الفنانة هند رستم، والفنان عمر الشريف "بابا أنت ياحبيبي" أهم مايميز هذا العمل، إلى جانب رقصته الشهيرة التي مازالت عالقة في الآذهان في فيلم"شارع الحب"، على أغاني وصوت العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ.

وكذلك خفة الدم التي ظهر من خلالها في فيلم "طاقية الإخفاء"، مع الفنان عبدالمنعم إبراهيم، واشتهر بإسم "فصيح"، وكان يردد جملة: "إنت رحت فين يا عصفور يا أخويا".

3- دينا عبدالله

أطلق عليها الفنان عبدالمنعم مدبولي، لقب "رويترز"، في فيلم "الحفيد"، حيث تتمتع بخفة دم وتلقائية وحضور طاغي أثبتت من خلاله موهبتها التمثيلية، إلى جانب ظهورها من خلال النظارات الواسعة والشعر المجعد، وكان من أهم مايميزها، وأثبتت أن الجمال ليس كل شىء يجذب المشاهدين للأطفال فهي صاحبة أشهر جملة بتاريخ السينما: "يا حسين ما تطلق الست دي بقى وتريحنا".

4-إيمان ذو الفقار

تمتعت بحضور طاغ ورقة شديدة، فقدمت الطفلة إيمان فيلمين فقط أهمهما وأشهرهما هو "ملاك وشيطان" مع رشدي أباظة ونجوى فؤاد ووالدتها مريم وعمها صلاح ذو الفقار، والتي اشتهرت بعبارة: "أونكل عزت.. أونكل عزت.. أنا مصدقاك يا أونكل عزت.. يارب تروح الجنه".

5- هديل خير الله

"عودي يا بلية عودي يا بلية" فكانت بليه تلك الطفلة ذات الشعر الأسود القصير والدم الخفيف والبراءة والشقاوة، و تميزت بموهبتها المتنوعة في الرقص والتمثيل والغناء، وقدمت العديد من الأدوار التي تركت أثرًا كبيرًا في عالم السينما ومن أشهر أعمالها فيلم "العفاريت" مع الفنان عمرو دياب.

6- الطفلة المعجزة فيروز

صاحبة الأغنية الشهيرة التي مازالت عالقة بجميع الأذهان ونرددها معها طيلة الوقت: "معايا ريال.. معايا ريال ده مبلغ عال مهوش بطال"، وأشهر أغاني الأفراح "مبروك عليكي عريسك الخفة"، وأغنيتها الشهيرة "بحلقلي وبصلي"، من فيلم "دهب" والتي ظهرت كثنائي مع الفنان أنور وجدي، وظهرا بالعديد من الأفلام المصرية، ولها عبارة شهيرة رددتها كثيرًا مع الفنان أنور وجدي، "أنت بابا وأنت ماما.. وأنت كل حاجة لي".

7-مها عمار

صاحبة الجملة الشهيرة "متقوليش يا أمورة"، حينما قدمت دورًا بارزًا مع الفنان كريم عبد العزيز في فيلم "حرامية في كي جي تو"، فكانت إفيهات نسمة بنت السباعي على ألسنة جمهور السينما في تلك الفترة، لقدرتها الفكاهية في إستعراض وتقديم الدور، الذي جعلها تنتشر بين الناس.

8- منه عرفة

غنى لها أحمد حلمي "انتي في كفة والبنات في كفة.. أنا لما حبيبتي هتكبر والنعمه هتاكل الجو"، في فيلم "مطب صناعي" وأثبتت بالفعل أنها "أكلت الجو" من خلال شطارتها وموهبتها في التمثيل، وحينما أصبحت شابه ظل الجمهور يتذكرها حين كانت طفلة، من خلال أعمالها الدرامية والتلفزيونية، وأبرزها دور"ياسمين" بمسلسل "راجل و6 ستات"، للفنان أشرف عبدالباقي، والفنانة لقاء الخميسي.

​