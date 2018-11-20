بالصور| بإطلالات محتشمة وأذكار دينية.. الفنانات تحتفلن بذكرى المولد النبوي

هنأت العديد من الفنانات متابعيهن، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عبر حساباتهن على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ورصد "هن" أبرز احتفالات الفنانات، والتي تنوعت بين الأذكار الدينية والأدعية، والتهنئة بإطلالات محتشمة، بالإضافة إلى نشر أناشيد دينية، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

قالت الفنانة التونسية هند صبري: "مولد نبوى شريف سعيد عليكم وكل عام وأنتم بخير"، مضيفة: "أعاده الله عليكم بالصحة و العافية"، مرفقة صورة لها بأزياء سوداء طويلة و"محتشمة".

وكتبت الفنانة الشابة نرمين ماهر: "مولد الحبيب رسول الله محمد، اللهم صلي وسلم عليه، كل عام وأنتم بألف خير"، مرفقة صورة مدون عليها: "خطوة للجنة.. صلوا على النبي عشرًا، حتى تدركه شفاعته".

ونشرت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو، خلال إنشادها في مدح النبي، مع ظهورها بحجاب فاتح اللون، وأزياء فضفاضة.

وهنأت الفنانة دينا متابعيها، قائلة: "كل سنة وأنتو طيبين".

​