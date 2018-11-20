حذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة ميتشجان، بأمريكا، من ضرب الأطفال وقالت إنه يتسبب في تراجع قدراتهم العقلية والاجتماعية في تعاملهم مع الآخرين.
واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة "تشايلد أبيوز"، على بيانات أكثر من 215 ألف طفل أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات وآبائهم، تم جمعها بواسطة اليونسيف.
وقالت نتائج الدراسة إن العقاب البدني للطفل وخاصة الذي يعتمد على صفع الطفل على المؤخرة يحقق نتائج سلبية أكثر من إيجابياته.
ودعت نتائج الدراسة إلى اتخاذ إجراءات عالمية موسعة لحماية الطفل من العقاب البدني، فلا توجد سوى 54 دولة في العالم فقط تمنع العقاب البدني للطفل لضمان صحته النفسية.
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: "ضرب الطفل على المؤخرة يتسبب في تراجع قدراته العقلية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .