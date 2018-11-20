دراسة حديثة: "ضرب الطفل على المؤخرة يتسبب في تراجع قدراته العقلية"

حذرت دراسة حديثة أجريت في جامعة ميتشجان، بأمريكا، من ضرب الأطفال وقالت إنه يتسبب في تراجع قدراتهم العقلية والاجتماعية في تعاملهم مع الآخرين.

واعتمدت الدراسة التي نشرت في مجلة "تشايلد أبيوز"، على بيانات أكثر من 215 ألف طفل أعمارهم بين 3 إلى 4 سنوات وآبائهم، تم جمعها بواسطة اليونسيف.

وقالت نتائج الدراسة إن العقاب البدني للطفل وخاصة الذي يعتمد على صفع الطفل على المؤخرة يحقق نتائج سلبية أكثر من إيجابياته.

ودعت نتائج الدراسة إلى اتخاذ إجراءات عالمية موسعة لحماية الطفل من العقاب البدني، فلا توجد سوى 54 دولة في العالم فقط تمنع العقاب البدني للطفل لضمان صحته النفسية.

​