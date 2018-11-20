عائشة بن أحمد ضيفة شرف مهرجان "Middle East Fashion festival"

أعلن وليد خليل، منظم مهرجان "Middle East Fashion festival"، المقرر إقامته في الثالث والعشرون من شهر نوفمبر الجاري، بأحد أكبر فنادق القاهرة الجديدة عن حلول التونسية عائشة بن أحمد ضيفة شرف للمهرجان.

ومن المقرر أن يضم المهرجان عدة دول منها مصر والمغرب وأرمينيا والأردن ولبنان، حيث يمثل كل دولة مصمم يعرض مجموعة من الأزياء الجديدة الخاصة بموسم الشتاء، التي ستعرض لأول مرة في المهرجان.

وأكد "خليل" رئيس المهرجان، في تصريحات صحفية إنه كان مسؤول عن العديد من النجوم العالميين في مصر مثل تشاليز ثيرون وكيرت راسل وجولدي هون وسوزان سيرندون وجوليا أورموند وإليشيا سيلفر ستون والعديد من أهم الشخصيات السياسية على مستوى العالم، وأن مجال عمله أتاح له فرصة التعامل مع نجوم عالمين وأهم وأرقى الشخصيات في مجالات الفن والسياسة.

يذكر أن "عائشة" استطاعت في فترة وجيزة أن تلفت الأنظار من خلال دورها في مسلسل "نسر الصعيد"، وذلك إلى جانب تألقها بأكثر من إطلالة رائعة في العديد من المهرجانات الفنية حيث تميزت إطلالتها بالرقة والجاذبية واستطاعت أن تنفرد بذوق خاص يميزها على الساحة الفنية.

الفنانة عائشة بن أحمد تجسد في مسلسل "أبواب الشك" المقرر عرضه ديسمبر المقبل، دور مصممة أزياء، تتسم بالغموض.

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