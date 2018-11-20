وجه الحساب الرسمي لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نصيحة للسيدات حول الكشف المبكر. ودون حساب "بهية": "بننصح كل سيدة في حالة نزول إفرازت من الحلمات سواء كانت مصحوبة بألم أو بنزول دم التوجه للطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان". وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع النصحية الطبية، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بهية توجه نصيحة للسيدات عند نزول إفرازات من الثدي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .