ممرضة نيجيرية تشق طريقها في عالم الأزياء على مدرج فالنتينو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بينما يختار المرء طريقًا لمستقبله ويمشي في دروبه وطرقاته، ينحرف به المسار نحو طريق آخر مختلف بملامح مستقبل غامضة متوارية، وينجرف مع التيار ليكتشف عالمه الجديد ليتعرف أكثر على أسراره.

هذا ما حدث مع الفتاة النيجيرية أنجيلا كايودي ذات الملامح السمراء والشعر المجعد، التي جاءت من أفريقيا لتسير على مدرج العلامة الإيطالية البارزة فالنتينو.

وقالت أنجيلا كايودي في لقاء لها مع مجلة موديلز إنها تعاملت مع وكالات متعددة منها مارلين بباريس ونيويورك، ووكالة FABULOUSDOTCOME النيجيرية، التي اكتشفت موهبتها في عمر الـ 20 عامًا.

وأضافت: "أول مرة أسير فيها على المدرجات في عروض سبري في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وكانت تجربة رائعة حقًا وتعلمت منها الكثير واستفدت منها أكثر".

وعن أفضل مصممي الأزياء في رأيها قالت: "تجذبني تصميمات مصمم الأزياء البارز ديفيد تالي في جنوب أفريقيا، وأحب السير على مدرجاته لأعرض تصميماته الجذابة الساحرة".

أردفت: "قبل اقتحامي هذا المجال، كنت أتدرب كممرضة في مستشفى بنيجيريا ولم أكن أتصور أن يختلف مستقبلي وأسير على أشهر مدرجات العروض، فمهنة التمريض مختلفة تمامًا عن مهنة العارضة دون شك".

واستطردت: "كنت سأواصل دراستي في مجال التمريض حتى الحصول على الشهادة لممارسة المهنة مثل غيري، فهي مهنة رائعة ومحببة جدًا إلى قلبي، ولكني وجدت نفسي في مجال الأزياء، وكل ما يشغل بالي وتفكيري تحضيري للخطوة القادمة وهي السير على مدرجات فالنتينو في باريس، وهي خطوة محورية في حياتي ولم تخطر ببالي قط".

وعن الأشياء المحببة إليها في بلدها، قالت: "أحب قضاء الوقت مع عائلتي وخاصة شقيقي الصغير، فأستمتع باللعب معه وأقضي معه أسعد أوقات حياتي، وبشكل عام أحب السفر إلى أي مكان يأخذني إليه عملي، فأفضل الميزات في عملي الجديد هو السفر حول العالم وهو ما أريده بالطبع".

وعن أهدافها في الفترة الحالية: "كل ما يشغل بالي هو العناية ببشرتي؛ لأنها رأس مالي وسأبذل ما بوسعي لأحافظ عليها لأظهر بالشكل اللائق وأكون على قدر الحدث".

واختتمت: "تعلمت أن أتعلم من كل شخص ما يفيدني وينفعني في المستقبل، وأهم نصيحة قدمت لي هي كوني أنت وأثبتي وجودك مهما كانت الظروف قاسية والتحديات مضنية".