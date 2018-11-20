صيحة غريبة تجتاح "إنستغرام".. تنافس جراحات تجميل الأنف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدنا العديد من الصيحات المثيرة للجدل والتي كانت الغرابة عنوانها هذا العام، وكان "إنستغرام" نافذتها على العالم، حيث يبدو أنه أصبح المنصة الرسمية لاستعراض أغرب الصيحات والأفكار فيما يتعلق بالموضة والجمال.

فمن الحواجب الريشة إلى أظافر الشعر والحشرات، ازدهرت صيحات المكياج والجمال هذا العام بالأفكار الغريبة والمقززة أيضًا، ومؤخرًا ظهرت صيحة جديدة تجتاح منصة إنستغرام قد تستبدل جراحات تجميل الأنف.

قد تعتقدين أن الفكرة معقدة ولكنها بسيطة وتعتمد على مكون واحد وهو الشمع، ويمكن رؤية العديد من الفتيات والسيدات اللاتي يتميزن بملامح جذابة وأنف نحيف، ولكنهن سرعان ما يكشفن عن حيلتهن الذكية للحصول على أنف مثالي، لتكون النتيجة صادمة.

ففي الفيديو يمكنك رؤية كيف يزلن الشمع عن أنوفهن، ليكشفن عن الفارق الصادم بين شكل الأنف قبل وبعد اعتماد تلك الحيلة الغريبة والمذهلة أيضًا، ويبدو أن تلك الحيلة الذكية ستكون خيار العديد من السيدات بدلًا من الجراحة التجميلية.