فطيم الشامسي: لقب ملكة جمال الإمارات أبعدني عن الفن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت فطيم الشامسي ملكة جمال الإمارات عن تأثير حصولها على اللقب في الابتعاد عن الساحة الفنية ومدى تأثيره على انتشارها وشهرتها، مشيرة إلى أنها كانت تعمل "موديل" وفنانة قبل أن تشارك في المسابقة.

وأعربت الشامسي في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها كضيف شرف في مسابقة اختيار ملكة جمال المغرب عن سعادتها لوجودها هناك بعد تلقيها دعوة للمشاركة بالمسابقة، موضحة أهم الصفات التي يجب أن تتوافر في أي فتاة تريد المشاركة بمسابقات الجمال.

وتحدثت فطيم الشامسي في فيديو "فوشيا" عن هواياتها وكيف تقضي أوقات فراغها.

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